"Путину теперь нужно бояться, потому что у нашей ярости, как и у ада, нет дна"

О маленьких просветах в океане бушующего зла. Интервью с россиянами, которые не боятся говорить о том, что они выступают против войны России в Украине.

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"Ненавижу всех русских и никогда не буду общаться ни с одним из них", - пишет моя подруга Катя (имя я целенаправленно изменила) на своих страницах в социальных сетях. Когда-то мы вместе с ней работали над популярным реалити-проектом бок о бок с россиянами, со многими из них мы продолжили общение.

Некоторые из наших общих знакомых из России писали мне, что не понимают радикальных высказываний Кати, ведь она же знает, что есть разные россияне и что они даже не высказывались в поддержку войны…