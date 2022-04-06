О маленьких просветах в океане бушующего зла. Интервью с россиянами, которые не боятся говорить о том, что они выступают против войны России в Украине.

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"Ненавижу всех русских и никогда не буду общаться ни с одним из них", - пишет моя подруга Катя (имя я целенаправленно изменила) на своих страницах в социальных сетях. Когда-то мы вместе с ней работали над популярным реалити-проектом бок о бок с россиянами, со многими из них мы продолжили общение.

Некоторые из наших общих знакомых из России писали мне, что не понимают радикальных высказываний Кати, ведь она же знает, что есть разные россияне и что они даже не высказывались в поддержку войны…

"Да, - пишу я, - но молчание - это то же самое, что содействие". В эти моменты я ловлю себя на мысли, что мне надоело всех понимать и вылавливать крохотные частички добра среди бушующего океана зла. Но больше всего на свете я боюсь стать такой же, как люди, которые пришли убивать на мою землю, - беспросветно злой и слепо ненавидящей соседнее государство и все, что с ним связано. Я боюсь потерять свою человечность.