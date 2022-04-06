Инета Грасе быстро отвечает нам на несколько вопросов, поскольку через 30 минут ей в седьмой раз нужно ехать в Украину. Туда она везет гуманитарную помощь пострадавшим от войны мирным жителям и солдатам Украины, а обратно - людей, ищущих убежища - мамочек с детьми.

Инета никогда не знает, что за транспортное средство будет - приходится ехать на разных, что дают. Она не знает также, получится ли поспать в эти сутки. Не только физически, но и эмоционально каждая эта поездка требует выдержки. Однако при виде того, что ваша помощь действительно может кого-то обезопасить от ужасов войны, появляются силы продолжать!