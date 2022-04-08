Недавно публичное пространство переполошили новости о том, что латвийская фармацевтическая компания Olainfarm готовится освободить от должности около 200 работников и что до 1 апреля руководителям департаментов предприятия уже нужно было подготовить списки увольняемых. Принимая во внимание, что экспорт предприятия в Беларусь, Россию и Украину до войны составлял 57% от общего объема экспорта, закономерным может показаться необходимость снизить объем работы. Однако председатель правления Olainfarm Янис Букс в интервью порталу TVNET рассказал, что история - о другом и связи с военными действиями в Украине или влиянием санкций против России на производителя нет.