Для автоиндустрии сложным был и прошлый год. Под влиянием пандемии коронавируса спрос значительно превысил предложение на полупроводники или микросхемы, используемые в новых транспортных средствах, например, в усилителях руля, тормозах и других системах. В связи с нехваткой комплектующих и попавшими под влияние пандемии логистическими цепочками основательные подвижки произошли и в сроках поставки новых машин, и представители индустрии даже сообщали, что автоторговля переживает крупнейшие времена дефицита со времен развала СССР. Похоже, что и этот год будет не менее сложным.

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Президент общества Auto asociācija Андис Кулбергс порталу TVNET рассказывает, что автоиндустрия перед войной немного смогла решить проблему с нехваткой полупроводников, логистикой, ростом расходов и т.д., однако после вторжения России в Украину у многих марок машин, особенно западноевропейских, возникли проблемы именно с поставкой главных кабелей и соединений кабелей, без которых закончить машину на заводе невозможно.