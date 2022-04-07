Мы говорим с Кристиной Чумаченко - женой украинского пилота, который всегда был для нее героем, но теперь он стал героем для всей страны. Дмитрий Чумаченко - любящий муж и настоящий защитник родины, который отдал свою жизнь, чтобы спасти сотни людей.

- Расскажите о своем муже Диме, какой он был?

Погибший на войне украинский пилот Дмитрий Чумаченко ФОТО: Из личного архива

- О таком мужчине, как Дима, можно было только мечтать, он был очень теплый и позитивный, никогда не грустил, а еще он был настоящим джентльменом. Для меня он идеальный муж, который всегда поддерживал, радовал, помогал во всем и всячески проявлял свою любовь и заботу. Дима с детства хотел быть пилотом - это была его мечта, а он из тех мужчин, которые всегда добиваются своих целей, поэтому мой Дима все же стал летчиком и даже занял должность командира авиационного звена. Я осознавала и принимала всю важность его работы, тем более мой муж часто говорил мне, что быть пилотом - это совсем не романтично, что эта серьезная и небезопасная профессия связана с войной, но я никогда не могла подумать, что в 21-м веке война придет в наш дом…

- Ваш муж был с вами, когда началась война?

- Дима был в тот день на дежурстве, а я была дома. Когда я узнала, что Украину начали бомбить - я сразу поняла, что увижу своего мужа нескоро, ведь он будет защищать свою страну, всех украинцев и меня. Я ничего не могла изменить, единственное, что я могла сделать - это всячески подбадривать своего Диму. Было постоянное и четкое понимание того, что я не могу поддаваться панике, поскольку я должна поддерживать своего мужа, ведь ему еще хуже, чем мне.

Я не могла ему запретить идти воевать, но я и не хотела ничего запрещать, ведь это был его долг - защитить свою страну.

Он готов был на все ради того, чтобы наша Украина была свободной и независимой и чтобы наши с ним дети жили под мирным небом. Я настолько верила в его силу, в его мужественность, что даже не могла представить, что что-то может произойти…

Погибший на войне украинский пилот Дмитрий Чумаченко ФОТО: Из личного архива

- Вы виделись с Димой за время войны?

- Да, 27 февраля нам удалось ненадолго увидеться. Не буду скрывать - было много слез, но также было много объятий и тепла. В тот день я привезла Диме его обручальное кольцо, потому что он забыл его дома, а он очень хотел, чтобы символ нашей любви был с ним рядом. Мы много говорили о войне, мечтали о нашей победе, а также приняли решение, что, как только все это закончится, мы обязательно подарим новую жизнь нашему будущему ребенку.

Я помню, что Дима сказал мне: "Я ничего так сильно не боюсь, как умереть и не продолжить свой род…" - но, к сожалению, его главный страх стал реальностью, ведь это была наша последняя встреча…

- Как вы узнали о смерти мужа?

- Был очередной день войны, я переписывалась с Димой и спросила у него: "Что тебе приготовить дома после победы?". Он ответил мне: "Приготовь мне свои сладкие поцелуи…" - после этого я написала ему еще несколько СМС, но мои сообщения не были доставлены или прочитаны. Больше он на связь не выходил. Вот тогда я уже начала волноваться за своего мужа и мне стало очень неспокойно на душе. В эту же ночью мне написала жена военного, что сбили один самолет, и я сразу почувствовала, что это был самолет Димы.

Я всю ночь плакала, молилась и до последнего надеялась, что он катапультировался и что он жив, но когда утром ко мне приехали друзья-сослуживцы Димы с опущенными глазами, я сразу поняла, что моего мужа больше нет в живых…

Мое сердце разорвалось на миллион частичек, как будто я потеряла все, что мне дорого, внутри ничего не осталось, только пустота…

- При каких обстоятельствах погиб Дима?

- 23 марта самолет Димы получил повреждение во время боя с русскими солдатами. Мой муж направил свой самолет в лес, чтобы он не упал на сельские дома, чтобы не погибли жители - он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти жизни других людей.

Дима когда-то сказал мне, что главная задача пилота - спасти людей, потом нужно спасти самолет, а потом уже - себя.

Я уверена, что у него был шанс катапультироваться, но для него были куда важнее человеческие жизни, ведь где-то в одном из домов мог спать ребенок, о котором мы так мечтали… Дима умер 23 марта в возрасте 26 лет, спасая сотни украинских жизней. Он - мой герой, я очень горжусь своим мужем, благодаря ему люди продолжают жить, а дети увидят свое будущее. На похороны пришло очень много людей, и когда я вышла из церкви, все люди в знак благодарности начали становиться на колени и кричать: "Герои не умирают!". Люди каждый день пишут мне сообщения со словами благодарности:

ФОТО: Из личного архива

"Вечная память! Этот парень спас наше село. Он пролетел прямо над нашим домом и направил самолет в лес. Этим он спас десятки человек, отдав свою жизнь. Соболезнуем семье!"

ФОТО: Из личного архива

"Вы жена настоящего героя! У нас ребенку полтора года, и в тот вечер самолет пролетел прям над нашим домом, мы понимали, что он падает, но не понимали, куда именно - это было очень страшно. Мы благодарны вашему мужу за наши спасенные жизни. Все до последнего его искали, надеялись, что он жив…"

ФОТО: Из личного архива

"Прими мои соболезнования. Дмитрий погиб буквально в 600 метрах от дома моей мамы и в одном километре от дома моей беременной подруги, которая вот-вот должна родить. Он спас жизни жителей не менее трех сел. Когда все закончится и я вернусь домой, обещаю, что, каждый раз проходя мимо этого места, я буду оставлять живые цветы там, даже зимой".

Дима всегда говорил, что лучше он умрет героем, чем будет трусом при жизни. Теперь я точно могу сказать, что он герой не только для меня, он герой для всей нашей Украины.

- Как изменилась ваша жизнь после смерти мужа?

- Теперь каждая мелочь напоминает мне о нем, я каждый раз плачу, не могу остановить свои слезы… Понимаю, что должна пытаться продолжать жить, ведь он бы хотел видеть меня счастливой, но мне нужно время. Пока я пытаюсь прокручивать все воспоминания с Димой, чтобы ничего не забыть и не упустить из своей памяти, ведь каждый момент с ним - это самое дорогое, что у меня теперь есть.

Хочу сказать всем, что никогда не знаешь, когда будет твой последний день, особенно во время войны, поэтому нужно стараться "надышаться" своим любимым человеком и отдаваться полностью друг другу.

Погибший на войне украинский пилот Дмитрий Чумаченко ФОТО: Из личного архива

Российская армия может забрать у нас все: дома, машины, города, но они никогда не отнимут у нас нашу любовь! В каждом украинце, в каждой паре, в каждой семье живет невероятно сильная любовь друг к другу и к своей стране. Солдаты России могут забирать жизни людей, но наши герои не умирают, они в каждом из нас, и поэтому наша любовь вечна! Я любила, люблю и буду любить своего мужа всю жизнь, и я сделаю все, чтобы о нем помнили, ведь мир должен знать своих героев. У меня есть целый список всех желаний Димы, и теперь это мой долг - исполнить все его мечты. Но есть то, что я не исполню уже никогда… Я никогда не стану матерью его детей - это меня больше всего терзает, и вот за это я не прощу российскую армию никогда!

Погибший на войне украинский пилот Дмитрий Чумаченко ФОТО: Из личного архива

Погибший на войне украинский пилот Дмитрий Чумаченко ФОТО: Из личного архива

Посвящается Дмитрию Чумаченко

Украинскому Герою!

Вечная память!