Самое ужасное - не страх смерти, а видеть муки другого. Пытки в Гостомеле

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62-летний Леонид Адамович всю свою сознательную жизнь прожил в Гостомеле и добился успеха во всех сферах деятельности. Директор предприятия по производству систем вентиляции, отличный отец и друг, добрый муж и щедрый дедушка. Первое, что я спросила во время интервью: "Как вы?", - на что мужчина ответил просто одним словом: "Живой…". Леонид поделился своей историей и переживаниями о том, что происходило с ним в оккупированном Гостомеле:

"Когда война пришла в мой дом, все изменилось. Всю свою семью я отправил в Житомирскую область, а сам остался в своем родном городе Гостомеле. Я не мог бросить свою землю и своих соседей, я четко для себя решил, что буду помогать всем, чем смогу. Ко мне приходили люди и просили, чтобы я их приютил, ведь у меня был подвал, а у многих жителей его не было. Мы принимали всех, кого могли - женщин с детьми, мужчин и пожилых людей.

Я разместил у себя в подвале 21 человека и чувствовал свою ответственность за них всех. Мы постоянно сидели в нашем убежище и практически не выходили на улицу. Вначале у нас были хотя бы свет и газ, а вот потом у нас отняли и это. Повезло, что я смог достать генератор, чтобы мы могли хоть как-то готовить себе еду и выживать. Мы просидели так в подвале с 25 февраля до 9 марта, а потом у нас закончился бензин. Я принял решение пойти на свое предприятие, которое было недалеко от моего дома, потому что знал, что там остались рабочие машины, а значит - там есть топливо.