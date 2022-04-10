Жертвы путинской войны помимо человеческих

Тысячи человеческих жертв включают в себя более 1200 убитых украинских мирных жителей и гораздо большее число раненых. Эти цифры растут с каждым днем, а отступление русских из-под Киева выявило новые доказательства военных преступлений. По данным украинских властей, в осажденном Мариуполе были убиты около 5000 человек, а еще 20 000 были незаконно депортированы в Россию, где их судьба остается неизвестной.

Какими бы ни были истинные цифры для Украины в целом, они, без сомнения, были бы намного выше, если бы более десяти миллионов украинцев не оставили свои дома, а более четырех миллионов не пересекли национальные границы и не стали беженцами в Польше и других соседних странах. Число погибших солдат оспаривается, но оно определенно составляет несколько тысяч с обеих сторон.