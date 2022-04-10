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Жертвы путинской войны помимо человеческих

Монахиня Варвара держит кошку в женском Архангело-Михайловском монастыре (Одесса), где они спасают кошек, брошенных их владельцами из-за войны России в Украине. 7.04.2022

ФОТО: REUTERS/Igor Tkachenko

Российское вторжение в Украину имело и продолжает иметь катастрофические последствия для многих людей. Но народ Украины не единственная жертва войны - и многие украинцы с этим согласны.

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Тысячи человеческих жертв включают в себя более 1200 убитых украинских мирных жителей и гораздо большее число раненых. Эти цифры растут с каждым днем, а отступление русских из-под Киева выявило новые доказательства военных преступлений. По данным украинских властей, в осажденном Мариуполе были убиты около 5000 человек, а еще 20 000 были незаконно депортированы в Россию, где их судьба остается неизвестной.

Какими бы ни были истинные цифры для Украины в целом, они, без сомнения, были бы намного выше, если бы более десяти миллионов украинцев не оставили свои дома, а более четырех миллионов не пересекли национальные границы и не стали беженцами в Польше и других соседних странах. Число погибших солдат оспаривается, но оно определенно составляет несколько тысяч с обеих сторон.