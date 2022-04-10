Жертвы путинской войны помимо человеческих
Российское вторжение в Украину имело и продолжает иметь катастрофические последствия для многих людей. Но народ Украины не единственная жертва войны - и многие украинцы с этим согласны.
Российское вторжение в Украину имело и продолжает иметь катастрофические последствия для многих людей. Но народ Украины не единственная жертва войны - и многие украинцы с этим согласны.
Тысячи человеческих жертв включают в себя более 1200 убитых украинских мирных жителей и гораздо большее число раненых. Эти цифры растут с каждым днем, а отступление русских из-под Киева выявило новые доказательства военных преступлений. По данным украинских властей, в осажденном Мариуполе были убиты около 5000 человек, а еще 20 000 были незаконно депортированы в Россию, где их судьба остается неизвестной.