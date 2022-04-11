Ужаснувшийся мир ищет способы остановить жесточайшую войну, развязанную президентом России Владимиром Путиным против Украины, но есть один человек, который, возможно, способен найти подход к кремлевскому диктатору, находящемуся в опасной изоляции. Ангела Меркель, недавно покинувшая пост канцлера Германии, в течение своих 16 лет у власти добивалась от Путина определенной степени хорошего поведения, в том числе заблокировав его первую попытку захватить Украину в 2014 году.