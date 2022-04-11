ЧИТАТЬ
Отправьте Меркель в Москву
СТАТЬЮ
На архивном фото, сделанном 21 января 2007 года, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин наблюдают за проходящей мимо собакой Путина Кони во время их встречи в резиденции Путина на российском черноморском курорте в Сочи.
Ужаснувшийся мир ищет способы остановить жесточайшую войну, развязанную президентом России Владимиром Путиным против Украины, но есть один человек, который, возможно, способен найти подход к кремлевскому диктатору, находящемуся в опасной изоляции. Ангела Меркель, недавно покинувшая пост канцлера Германии, в течение своих 16 лет у власти добивалась от Путина определенной степени хорошего поведения, в том числе заблокировав его первую попытку захватить Украину в 2014 году.
Меркель обладает уникальными качествами, и ее объединяет с Путиным общая история, которой нет ни у одного другого мирового лидера. Нужно убедить ее выйти с пенсии и помочь спасти мировой порядок, который она всеми силами старалась сохранить, будучи канцлером.