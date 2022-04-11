Мы говорим с волонтером Юрием Новосадом, который собственными глазами увидел окровавленный ужас Ирпеня.

Для абонентов

- Я знаю, что вы потом направились в Ирпень, что вы увидели там?

- Да, 1 апреля мы с ребятами-волонтерами поехали в Ирпень, нас сопровождали военные, ведь город полностью заминирован. Вначале мы увидели брошенные машины, разрушенные дома и разбитые улицы – сложно было осознать, что это наша реальность, и просто не хотелось верить в то, что ты видишь. Было ощущение, что ты в каком-то фильме, где зомби разрушили весь город.