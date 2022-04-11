Мы говорим с волонтером Юрием Новосадом, который собственными глазами увидел окровавленный ужас Ирпеня.

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- Я знаю, что вы потом направились в Ирпень, что вы увидели там?

- Да, 1 апреля мы с ребятами-волонтерами поехали в Ирпень, нас сопровождали военные, ведь город полностью заминирован. Вначале мы увидели брошенные машины, разрушенные дома и разбитые улицы – сложно было осознать, что это наша реальность, и просто не хотелось верить в то, что ты видишь. Было ощущение, что ты в каком-то фильме, где зомби разрушили весь город.

Помню, как я увидел, что на детской площадке в песочнице стояла растяжка, у меня просто не было слов. Кто не знает, растяжка – это шнур для создания мины-ловушки. Русские, вы от кого эту песочницу минировали – от маленького ребенка, который придет играться на детской площадке? У русских военных агрессия и ненависть ко всему живому и светлому.