Дом на Тартуском шоссе, 24, что напротив Stockmann, в свое время получил прозвище "Кремль". Его башенка с венком и звездой на шпиле – дальняя родственница московских высоток. На фасаде, обильно украшенном лепниной, отлично видны обрамленные пышным декором из колосьев, лент и гирлянд цифры – 1954. Над цифрами – венок. Но как бы и не венок. Это чердачное окошко. И именно оно нас сегодня больше всего интересует. Рассказывает Rus.Postimees.

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Есть версия, что в "Кремле" давали квартиры руководителям завода, но вот ценная информация: оказывается, при проектировании учитывалась необходимость заселения одной квартиры несколькими семьями. Это подтверждают участники группы "Советская Эстония. Eesti NSV", родители которых получали комнаты в коммуналках как раз в этом самом статусном доме квартала.