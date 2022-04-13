"Тогда мне было страшно. Я боялся, что не получится. Я не знал, кто друзья, а кто враги", - признается владелец бара Artilērijas pagrabi Андрейс Файбушевичс. 9 лет назад он открыл в Даугавпилсе бар, который сначала вызывал непонимание и недовольство со стороны местных жителей, а теперь стал настоящим центром неформальной культуры в регионе.

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Андрейс Файбушевичс

Бар Artilērijas pagrabi открылся в Даугавпилсе в 2013 году. Тогда идея открыть в самом сердце Даугавпилса бар, в котором бы обслуживали только на латышском, казалась безумием. В это сложно поверить, но в 2023 году Artilērijas pagrabi отметит свое 10-летие.

Artilērijas pagrabi ФОТО: RUS TVNET/Raisa Smirnova

Одна из особенностей бара - обслуживание только на латышском языке. Но это отнюдь не значит, что ты не можешь говорить в баре на своем родном. Это не так. За столиками или во время концерта клиенты говорят на том языке, на котором им удобно.

Язык - это не проблема, если можно между собой договориться. Конечно, если человек не знает языка, то никто его не собирается мучить. Главное в этом вопросе - взаимоуважение.