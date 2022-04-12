Война президента России Владимира Путина против Украины оказалась невероятной (и невероятно брутальной) глупостью. Его ошибка настолько колоссальна, что, возможно, он превратил теперь Россию в недееспособное государство. Согласно определению Оксфордского словаря, это государство, где "политическая и экономическая система настолько ослабла, что правительство теряет над ним контроль".

Это определение уже подходит для описания текущей ситуации в России, и можно ожидать, что война будет и дальше ослаблять власть Кремля. Путин вот-вот потерпит военное поражение от Украины, и этот разгром станет сигналом, что Россия уже даже не "региональная держава", как ее однажды пренебрежительно назвал президент США Барак Обама. По данным украинцев, они разгромили уже 50 из 120 российских батальонных тактических групп, отправленных в Украину; а всего у России лишь 170 таких групп.