Когда началась война в Украине, я был шокирован новостью, что большинство россиян поддерживают агрессию президента Владимира Путина. Я испытывал аналогичные чувства, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в 2016 году. Моя семья в то время жила в Лос-Анджелесе, и все вокруг меня были потрясены. В течение следующей недели не было привычных дорожных пробок, как будто весь город погрузился в траур.

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Несмотря на различия между этими двумя событиями, реакция большинства истеблишмента в России и США была похожей. Никто не хотел поверить, что их сограждане способны поддерживать жестокое нападение на соседнюю страну или избрать хвастливого болтуна-популиста.

Я тоже сначала не поверил в российские опросы общественного мнения, согласно которым большинство граждан якобы поддержали войну в Украине. Дело в том, что опросы, проводимые в авторитарных государствах, вызывают мало доверия. И поэтому я сам стал опрашивать знакомых в России (все они в возрасте около 60 лет), с которыми не контактировал последние 20 лет.