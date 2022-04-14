К части общественности, требующей сноса памятника в парке Победы "завтра в полдень", присоединились политики, пообещавшие найти правовое решение для сноса монумента. Никто не слушает историков и ценителей искусства, которые говорят, что памятник имеет ценность и что его снос был бы варварством. Однако если памятник снесут, не станет ли пустующее место "святым" для тысяч людей на долгое время и не получим ли мы обратный эффект?

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Доцент Латвийской академии художеств Рихард Петерсонс говорит, что хорошо понимает нынешние эмоции, но его отношение к памятнику в Пардаугаве не изменилось из-за российской агрессии в Украине. "Это подлинное свидетельство культурной и исторической ценности, и я бы добавил, что памятник в парке Победы - это объект с художественной ценностью", - говорит искусствовед. "Памятники Ленину обычно "привозили" из Москвы, а это оригинал, созданный местными художниками", - добавил он.