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Герой в белом халате. История украинского врача, который спасает жизни под обстрелами

ФОТО: Из личного архива

У каждого на войне свой фронт. Военные с оружием в руках защищают родную землю, спасатели достают из-под завалов людей, журналисты сражаются за то, чтобы доносить миру правдивую информацию, музыканты песнями поднимают боевой дух… но есть те, кто каждый день, каждый час, каждую минуту дарит всему миру надежду на то, что жизнь всегда можно спасти – врачи. Это герои в белых халатах, с одним из которых мне посчастливилось пообщаться.

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Григорий Стрыкун – 28-летний врач-хирург, заведующий хирургическим отделением в районной больнице населенного пункта Згуровка в Киевской области (на границе между Киевской и Черниговской областями), который спасал и продолжает спасать жизни людей во время войны Украины против России.