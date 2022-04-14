Герой в белом халате. История украинского врача, который спасает жизни под обстрелами

У каждого на войне свой фронт. Военные с оружием в руках защищают родную землю, спасатели достают из-под завалов людей, журналисты сражаются за то, чтобы доносить миру правдивую информацию, музыканты песнями поднимают боевой дух… но есть те, кто каждый день, каждый час, каждую минуту дарит всему миру надежду на то, что жизнь всегда можно спасти – врачи. Это герои в белых халатах, с одним из которых мне посчастливилось пообщаться.