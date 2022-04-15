"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. В ближайшее время мы сделаем соответствующие юридические шаги. Южная Осетия будет частью своей исторической родины - России". Так в конце марта о будущем непризнанной республики высказался ее президент Анатолий Бибилов. Такие утверждения звучали и раньше. Однако, принимая во внимание то, что происходит в Украине, это вызывает опасения как в Грузии, так и по всему миру. Действительно ли мы стоим на пороге новой войны?

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У тех, кто не знаком с ситуацией, может возникнуть вопрос: "Почему нам вообще нужно тревожиться? У коренных жителей есть право на самоопределение, и это прописано в Уставе ООН. Почему осетины должны быть хуже косовцев, республику которых признает большая часть мировой общественности?".