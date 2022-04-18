Одесса привыкает ко всему. В городе, который до сих пор в начатой Россией в Украине войне оставался относительно нетронутым, сирены тревоги быстро стали практически фоновым шумом. В городе размещены плакаты, призывающие российских военнослужащих сдаваться - если российскому десанту удастся здесь высадиться. Однако жизнь продолжается, магазины и рестораны работают, одесситы продолжают шутить.

Для абонентов

В автобусе из Кишинева в Одессу мы - единственные, кто не является гражданином Украины. Если во Львове и других городах ближе к польской границе латыши встречались часто, то здесь, в Одессе, мы - редкость. Автобус переполнен. К большому нашему удивлению, среди пассажиров в основном женщины с детьми, которые стали беженцами, но хотя бы ненадолго возвращаются домой, однако есть и люди, которые закупались в Молдове - в местных одесских магазинах товаров не найти и полки пусты.

Проходящие неудобства

В Одессе комендантский час длится с девяти вечера до шести утра, но может быть продлен. Например, 10 апреля - День освобождения Одессы, и из-за возможных военных угроз комендантский час длился весь день, начиная с вечера предыдущего дня и заканчивая утром следующего дня.