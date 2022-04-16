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Война под музыку Баха. Украинский музыкант играет под обстрелами на фоне разрушенного Харькова

Денис Караченцов, музыкант из Харькова

ФОТО: Из личного архива

Денису Караченцову 30 лет, всю свою жизнь он отдал музыке, до войны играл в оркестре Харьковской консерватории и в Оперном театре, собирал полные залы людей, но война поменяла его концертный график и всю его жизнь в целом… как это произошло со всеми нами.

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Как и все, Денис до последнего не мог поверить, что Украине грозит война, но, когда проснулся 24 февраля, и с окон своей харьковской квартиры увидел взрывы – понял, что это слухи о войне – не слухи, а реальность.

Первых две недели у Дениса был просто ступор, несмотря на то, что музыка – это дело всей его жизни, Денису не хотелось даже брать в руки инструмент и что-то играть, была дикая апатия. Но прошло несколько дней и Денис стал волонтером, развозил продукты и лекарство харьковчанам.

Денис признается, что были мысли о том, чтобы покинуть город и быть в безопасности, но он принял решение, что хочет остаться в родном Харькове, чтобы видеть и прочувствовать все то, что с ним происходит, увидеть услышать его боль и потери, прожить вместе с ним "момент войны", который навсегда изменит его город и весь мир.