Война под музыку Баха. Украинский музыкант играет под обстрелами на фоне разрушенного Харькова

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Как и все, Денис до последнего не мог поверить, что Украине грозит война, но, когда проснулся 24 февраля, и с окон своей харьковской квартиры увидел взрывы – понял, что это слухи о войне – не слухи, а реальность.

Первых две недели у Дениса был просто ступор, несмотря на то, что музыка – это дело всей его жизни, Денису не хотелось даже брать в руки инструмент и что-то играть, была дикая апатия. Но прошло несколько дней и Денис стал волонтером, развозил продукты и лекарство харьковчанам.