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Хозяева погибли или бросили их. А он нет. История Никиты из Ирпеня

Никита Кутанов, спасающий животных в Ирпене

ФОТО: Из личного архива

Никита Кутанов родился в Луганской области, в городе Стаханов, когда его родители развелись, он переехал к маме в Москву. Никита прожил в России целых семнадцать лет, но у него никогда не было в мыслях поменять гражданство, ведь он всегда чувствовал себя и был внутри украинцем.

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В 2015 году мама умерла, и Никита сразу же ощутил весь холод и тяжесть России – раньше он этого не чувствовал, ведь до этого мама компенсировала все своей любовью и теплом. Поскольку самого родного человека не стало, Никита вернулся домой – в Украину. Ему не нужны были золотые горы Москвы, у него были совершенно другие ценности.

В Украине парень женился, вместе с супругой они переехали жить в Ирпень, завели двух собак и кролика, и строили свою счастливую и беззаботную жизнь.

Все шло, как по сценарию лучшего романтического фильма, до тех пор, пока не началась война.

До нападения России, парень занимался проведением мероприятий, а теперь - спасением животных с оккупированных точек в Киевской области. Никита рассказал, как именно он эвакуировал четырехлапых друзей во время войны.