Хозяева погибли или бросили их. А он нет. История Никиты из Ирпеня

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В 2015 году мама умерла, и Никита сразу же ощутил весь холод и тяжесть России – раньше он этого не чувствовал, ведь до этого мама компенсировала все своей любовью и теплом. Поскольку самого родного человека не стало, Никита вернулся домой – в Украину. Ему не нужны были золотые горы Москвы, у него были совершенно другие ценности.

В Украине парень женился, вместе с супругой они переехали жить в Ирпень, завели двух собак и кролика, и строили свою счастливую и беззаботную жизнь.

Все шло, как по сценарию лучшего романтического фильма, до тех пор, пока не началась война.