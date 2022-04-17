"Labdien", - произносит украинка Анастасия Василенко из Харькова, когда заходит в офис TVNET Grupa. Она отмечает, что ей нравится гостеприимство, с которым ее встретили в Латвии. "Я уже знаю примерно 60 слов на латышском", - признается Настя, добавляя, что намерена найти работу по профессии, а потому активно учит государственный язык.

Анастасия Василенко родилась в городе Мариуполь Донецкой области. Начала свою музыкальную карьеру в 4 года. Родители сначала отдали ее на фортепиано, а после, когда у Насти обнаружили абсолютный слух, она стала ходить на вокал. В итоге в родном городе девушка выступила на всех сценах, на которых только было возможно. В 2004 году она приняла участие в вокальном конкурсе в Венгрии и завоевала Гран-при, а после вышла замуж и переехала в Харьков, где и жила все последние годы.

В Харькове Анастасия была востребованной певицей. У нее есть высшее образование - она окончила Харьковскую академию культуры, а ранее получила музыкальное образование в Мариуполе - в музыкальной школе и училище.

В Украине Настя зарабатывала только музыкой - давала концерты и преподавала вокал в своей частной студии. Какое-то время она была солисткой Мариупольского духового муниципального оркестра, вокалисткой Драматического театра в Мариуполе - того самого, на который была совершена атака. В результате бомбежки была разрушена центральная часть театра. Совсем недавно из-под завалов достали тело учителя Анастасии по актерскому мастерству. "Это столько дней разбирали завалы", - заметила она.

Первым ее местом работы в Харькове была Харьковская филармония. Там Настя проработала год, но ей всегда хотелось расти профессионально, а потому она перешла в Оперный театр, а после с другими солистками создала квартет Kvitka ("Цветок" - в переводе с украинского), который в 2021 году отметил свое 15-летие. В составе были четыре девушки. Они выступали на различных мероприятиях, праздниках, частных вечерах, ездили с гастролями за границу. В репертуаре коллектива была совершенно разнообразная музыка - поп, джаз, блюз на разных языках.

В Латвию Анастасию Василенко привела война в Украине. В нашу страну она приехала вместе с мамой и 10-летней дочерью 28 марта. Девочка уже пошла в латышскую школу. Да, она не знает языка, но ей помогают учителя и одноклассники. Отношение очень дружелюбное, дочери нравится учиться.

Во время беседы Настя отметила, что серьезно настроена на то, чтобы выучить латышский язык. За полторы недели она уже знает 60 слов, которые применяет в повседневной жизни.