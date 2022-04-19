В плену вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой. История киевлянина Герберта
В первую неделю полномасштабного вторжения России в Украину вражеские войска оккупировали часть Киевской области, в том числе и Броварской район. Один из свидетелей происходящего, 26-летний киевлянин Герберт Фаградян, прятался от войны на территории своей дачи – в селе Богдановка, в 37 километрах от столицы (население – 3000 жителей). 8 марта населенный пункт оккупировали российские войска, после чего Герберт вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой попали в плен.