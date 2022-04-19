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В плену вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой. История киевлянина Михаила

Мужчина, снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

В первую неделю полномасштабного вторжения России в Украину вражеские войска оккупировали часть Киевской области, в том числе и Броварской район. Один из свидетелей происходящего, 26-летний киевлянин Михаил (Имя изменено в целях безопасности - Прим. ред), прятался от войны на территории своей дачи – в селе Богдановка, в 37 километрах от столицы (население – 3000 жителей). 8 марта населенный пункт оккупировали российские войска, после чего Михаил вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой попали в плен.

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Так мы в неведении просидели в этом бомбоубежище два с половиной дня. И потом в какой-то момент мы услышали, что танк отъезжает от двери. Кто-то из местных жителей подбежал, открыл дверь, чтобы люди смогли наконец-то выбраться. Мы выбежали из подвала и ужаснулись от того, что кругом все разрушено: полдеревни просто нет, горят дома, везде был дым.

И тут наступает самый тяжелый момент – мне нужно было принять решение, что делать дальше, потому что я в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь своей 12-летней сестренки и бабушки.

Все замерзли, все безумно хотят есть и пить… И я принимаю решение вернуться в наш дом, потому что там как минимум можно будет согреться и накормить моих родных.