В плену вместе с 12-летней сестрой и 77-летней бабушкой. История киевлянина Михаила

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Так мы в неведении просидели в этом бомбоубежище два с половиной дня. И потом в какой-то момент мы услышали, что танк отъезжает от двери. Кто-то из местных жителей подбежал, открыл дверь, чтобы люди смогли наконец-то выбраться. Мы выбежали из подвала и ужаснулись от того, что кругом все разрушено: полдеревни просто нет, горят дома, везде был дым.

И тут наступает самый тяжелый момент – мне нужно было принять решение, что делать дальше, потому что я в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь своей 12-летней сестренки и бабушки.