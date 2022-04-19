Бывший саночник сборной Латвии Кристенс Путин из-за своей фамилии до сих пор получал по жизни порцию юмора и позитивного отношения от людей, с которыми он встречался. Сейчас обстоятельства изменились из-за войны, которую президент России Владимир Путин развязал в Украине.

В связи с этим латвийский спортсмен принял решение сменить фамилию, чтобы из-за неё в будущем не приходилось страдать ни ему, ни его семье. TVNET поговорил с Кристенсом, когда он находился по пути в Вентспилс за новым паспортом с новой фамилией. 13 апреля он официально перестал быть Путиным.

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Ранее 27-летний спортсмен неоднократно говорил, что с фамилией его связывают лишь позитивные моменты, но из-за ситуации, которая сложилась на протяжении почти двух месяцев, он принял решение сменить фамилию и навсегда перестать ассоциироваться с российским президентом.