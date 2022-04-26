"Весна... Все цветет, пахнет - просто на убой. Дети играют в песочнице, а я понимаю, что такое радиация. Понимаю, какой ад происходит. Эта картинка потом застряла в голове еще надолго", - вспоминает в интервью совладелец клуба Melnā Piektdiena и лидер метал-группы Neglected Fields, проживающий в Риге. В 1986 году он жил в Припяти в 3 километрах от Чернобыльской АЭС. На момент катастрофы ему было 12 лет.

Имя Сергея Кустова (Destruction) знакомо в Латвии, да и не только в Латвии, многим ценителям тяжелой музыки.

В 90-х он со своей метал-группой Neglected Fields они прогремел аж до Японии. После этого он начал делать первые концерты тяжелой музыки в Риге и первым привез в нашу страну легендарных Cannibal Corpse (и все остальные разы их привозил в Ригу тоже он). Первый концерт Cannibal Corpse прошел в ДК Железнодорожников (ныне "Дом Москвы"). Как он сам признавался, многое было кустарным и в новинку, но у некоторых, кто там был до сих пор хранятся билеты и афиши с этого концерта.

В 2006 году Сергей Кустов с сотоварищами открыл клуб, который стал домом и Меккой для многих латвийских неформалов - Melnā Piektdiena.

За 30-летнюю карьеру на музыкальной сцене и в организации мероприятий, о нем уже стали слагать легенды, а репутация промоутера, тесная дружба с менеджерами крупных лейблов и коллективов до сих пор обеспечивает ему возможность договориться о гастролях крупной группы в Риге, сделав всего один телефонный звонок...

Но начнем мы историю Сергея Кустова совсем не из стен клуба Melnā Piektdiena, а из самого Чернобыля...