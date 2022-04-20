Дети – это продолжение рода, это новая жизнь, но у детей нет будущего, если в стране война. Вы можете представить, каково ребенку слышать взрывы, выстрелы, прятаться в подвалах и видеть испуганные, заплаканные глаза мамы? Есть поговорка: "На войне детей не бывает" – и это действительно так, ведь всем детям во время военных действий в Украине пришлось расстаться с детством. За все время войны, по официальным данным, российская армия убила в Украине 198 детей, еще более 355 получили ранения и свыше двух тысяч детей похищено.

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Дети не могут сражаться на фронте за свою жизнь, но они могут поддерживать и вдохновлять своих защитников. В преддверии Пасхи дети нарисовали праздничные рисунки и написали воодушевляющие письма украинским солдатам. Какими именно словами маленькие украинцы подбадривают Вооруженные Силы Украины и что они думают о войне, мы узнаем из их личных писем, которые были отправлены украинским воинам в знак благодарности:

"Привет! Я надеюсь, вам не холодно, и вы не голодные… Я очень вам благодарна за то, что вы нас защищаете. Вы – наши герои, которых мы будем помнить. Будьте осторожны и возвращайтесь живыми! Мы вас очень любим!"

Соломия, 12 лет

"Привет, воин! Наверно, писать "Как ты?" не очень умно, знаю, что тебе несладко, но… Ты знай, что в эти непростые времена ты проявил свою храбрость и отвагу! Ты вместе с другими Героями защищаешь нашу страну от агрессии московского агрессора-диктатора… Мы все благодарны тебе за это! Я благодарен тебе за то, что ты отстаиваешь наши права и свободу слова, культурную идентичность, независимость и будущее в целом. Ваша мужественность, храбрость, бесстрашие, отвага – это гордость для всей Украины, мы гордимся тем, что у нас есть такие сильные воины, как ты! У меня к тебе есть всего лишь одна просьба! Возвращайся живым!"

Ребенок из Украины

ФОТО: Из личного архива