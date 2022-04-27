Активизм, велодорожки и налоговые льготы: как певица из Латвии живет в Дании
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"Я - украинка. Русскоязычная. Родилась в Латвии, а сейчас живу в Дании. У меня в Украине куча родственников", - отмечает 28-летняя солистка прогрессивной метал-группы Morphide Лиза Жовнерчук. За 9 лет, что Лиза живет и работает в Дании, она переняла многие ценности этой страны, отметила политический активизм и курс на "зеленый образ жизни", которые хотела бы наблюдать в Латвии, потому что в ближайшие годы надеется вернуться на родину. Ей хочется видеть нашу страну еще более успешной, свободной, демократичной, экологичной, уютной и дружелюбной для всех, кто в ней живет, вне зависимости от этнической, гендерной или расовой принадлежности.
За 11 лет на музыкальной альтернативной сцене Елизавета Жовнерчук выступила на более чем 30 концертах, объездила 10 городов, выпустила более 10 синглов, 6 клипов и свыше 60 кавер-версий. Военные события в Украине она восприняла довольно лично и болезненно.
"В сложившейся ситуации мне грех жаловаться. Мы далеко от эпицентра событий. У нас (в Дании. - Прим. ред.) все более-менее спокойно. У меня есть дом, у меня есть работа", - начинает повествование Лиза.
После начала войны Morphide подождали примерно неделю, поняли, что это не заканчивается, и сделали большое заявление в соцсетях.
"Нас часто воспринимают, как датский проект. Мы сделали заявление, в котором объяснили кто мы и наше отношение.
Я - украинка. Русскоязычная. Родилась в Латвии, а сейчас живу в Дании. Мы хотели объяснить, почему наша группа на этом так завязана. У меня в Украине куча родственников. Здесь у нас позиция однозначная. Она висит у нас в Instagram-аккаунте.
По понятным причинам в первый месяц войны в наших соцсетях не было никакого развлекательного контента. Мы долго думали, что делать. Я вспомнила про песню шведской певицы Loreen - Statements. Она сама активистка. Песня как раз про беженцев. Это вообще не мой музыкальный жанр, но все равно, я словила от одного человека на личный странице упрек за текст на русском языке", - отметила Лиза.