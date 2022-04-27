"Я - украинка. Русскоязычная. Родилась в Латвии, а сейчас живу в Дании. У меня в Украине куча родственников", - отмечает 28-летняя солистка прогрессивной метал-группы Morphide Лиза Жовнерчук. За 9 лет, что Лиза живет и работает в Дании, она переняла многие ценности этой страны, отметила политический активизм и курс на "зеленый образ жизни", которые хотела бы наблюдать в Латвии, потому что в ближайшие годы надеется вернуться на родину. Ей хочется видеть нашу страну еще более успешной, свободной, демократичной, экологичной, уютной и дружелюбной для всех, кто в ней живет, вне зависимости от этнической, гендерной или расовой принадлежности.

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Лиза Жовнерчук ФОТО: Janis Skapars/TVNET

Почему Лиза не может молчать о войне в Украине?

За 11 лет на музыкальной альтернативной сцене Елизавета Жовнерчук выступила на более чем 30 концертах, объездила 10 городов, выпустила более 10 синглов, 6 клипов и свыше 60 кавер-версий. Военные события в Украине она восприняла довольно лично и болезненно.

"В сложившейся ситуации мне грех жаловаться. Мы далеко от эпицентра событий. У нас (в Дании. - Прим. ред.) все более-менее спокойно. У меня есть дом, у меня есть работа", - начинает повествование Лиза.

После начала войны Morphide подождали примерно неделю, поняли, что это не заканчивается, и сделали большое заявление в соцсетях.

Елизавета и Кристиан - участники проекта Morphide ФОТО: пресс-фото/ личный архив Елизавета Жовнерчук

"Нас часто воспринимают, как датский проект. Мы сделали заявление, в котором объяснили кто мы и наше отношение.

Я - украинка. Русскоязычная. Родилась в Латвии, а сейчас живу в Дании. Мы хотели объяснить, почему наша группа на этом так завязана. У меня в Украине куча родственников. Здесь у нас позиция однозначная. Она висит у нас в Instagram-аккаунте.

По понятным причинам в первый месяц войны в наших соцсетях не было никакого развлекательного контента. Мы долго думали, что делать. Я вспомнила про песню шведской певицы Loreen - Statements. Она сама активистка. Песня как раз про беженцев. Это вообще не мой музыкальный жанр, но все равно, я словила от одного человека на личный странице упрек за текст на русском языке", - отметила Лиза.