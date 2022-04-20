Россия реорганизовала руководство "специальной военной операцией" в Украине, и сейчас за нее отвечает командир Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников. Несмотря на то, что официально об этом не сообщалось, об этом сообщает ВВС со ссылкой на неназванного по имени западного чиновника, а также разведку США. Об этом военном чиновнике известно довольно мало, однако на его плечи возложено столь важное задание. TVNET рассказывает, кто он, чем известен, почему был назначен на новую должность и может ли он повысить шансы России на победу в войне.

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Дворников родился в 1961 году в Уссурийске, городе на Дальнем Востоке России, недалеко от границы с Китаем. Он закончил местную военную школу и начал службу в Дальневосточном военном округе РФ, главной задачей которого было защищать страны от потенциального нападения китайцев. Как и Владимир Путин, он позднее служил в Восточной Германии, оставив ее вместе с последними российскими силами в 1994 году.