Россия реорганизовала руководство "специальной военной операцией" в Украине, и сейчас за нее отвечает командир Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников. Несмотря на то, что официально об этом не сообщалось, об этом сообщает ВВС со ссылкой на неназванного по имени западного чиновника, а также разведку США. Об этом военном чиновнике известно довольно мало, однако на его плечи возложено столь важное задание. TVNET рассказывает, кто он, чем известен, почему был назначен на новую должность и может ли он повысить шансы России на победу в войне.