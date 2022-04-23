Российский флаг перед спа-отелем вызвал вопросы у отдыхающего
Почему перед отелем Noorus Spa в эстонском Нарва-Йыэсуу развеваются и украинский, и российский флаги? Рассказывает Rus.Postimees.
Почему перед отелем Noorus Spa в эстонском Нарва-Йыэсуу развеваются и украинский, и российский флаги? Рассказывает Rus.Postimees.
Житель Таллинна, который провел выходные в Noorus Spa в Нарва-Йыэсуу, вечером в пятницу, 15 апреля, прислал в редакцию фотографии флагов, развевающихся перед отелем. Открывшаяся перед ним картина вызвала у него ярость и множество вопросов.