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Российский флаг перед спа-отелем вызвал вопросы у отдыхающего

Спа-отель Noorus Spa.

ФОТО: Tairo Lutter

Почему перед отелем Noorus Spa в эстонском Нарва-Йыэсуу развеваются и украинский, и российский флаги? Рассказывает Rus.Postimees.

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Житель Таллинна, который провел выходные в Noorus Spa в Нарва-Йыэсуу, вечером в пятницу, 15 апреля, прислал в редакцию фотографии флагов, развевающихся перед отелем. Открывшаяся перед ним картина вызвала у него ярость и множество вопросов.

"Это ненормально, я очень рассердился", - признался гость отеля, заметивший развевающийся перед отелем российский флаг.