Российский флаг перед спа-отелем вызвал вопросы у отдыхающего

Житель Таллинна, который провел выходные в Noorus Spa в Нарва-Йыэсуу, вечером в пятницу, 15 апреля, прислал в редакцию фотографии флагов, развевающихся перед отелем. Открывшаяся перед ним картина вызвала у него ярость и множество вопросов.