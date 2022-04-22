Несмотря на то, что многие военные наемники и т.д. из ЧВК Вагнера в течение последних месяцев были выведены из операций в Сирии и Ливии, чтобы присоединиться к войне в Украине, попытки России увеличить свое влияние в Африке не уменьшились. Кроме того, постепенный выход западных сил из операций в разрушенной террором Мали сделали ее еще более привлекательной целью. "Это не внешнеполитический приоритет России, однако одна из немногих оппортунистически вещей, которые реализовал Путин за 20 лет своего правления", - прокомментировал привлечение российских наемников в Африке бывший посол США в Сахеле.

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В начале апреля международный контролер за правами человека Human Rights Watch сообщил, что в западноафриканской стране Мали произошло массовое убийство - правящая в Мали военная хунта вместе с "некими иностранными боевиками" за пару дней застрелила примерно 300 человек, которые якобы подозревались в терроризме. Свидетели сообщали, что стрельба не осуществлялась в процессе боев или законных задержаний, поэтому они были убиты только на основании подозрений. В Мали столь массового убийства не было даже последние десять лет, во время которых страну разрушала кровавая гражданская война. Международные эксперты считают, что такую "кампанию" удалось реализовать, потому что армия правящей хунты Мали больше не сотрудничала с европейцами, а с российскими наемниками.