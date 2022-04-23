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В Эстонии цена на дрова выросла до небес

У продавца Майта Хейна сейчас остались только сырые дрова, все остальное уже распродано.

ФОТО: Arvo Meeks

Как и другие виды топлива, цены на дрова в последнее время растут. Кое-где в Эстонии за сырую березу уже берут 75-80 евро за кубометр, и это, вероятно, еще не предел, пишет Rus.Postimees.

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Уже в январе в качестве влияющих на рост цен факторов рассматривались небольшое количество предложений и рост цен на газ. Торгующий дровами в волости Валга Сийм (фамилия редакции известна) сказал, что резкое повышение цен началось полтора месяца назад. "В настоящее время есть только сырая ольха, и цена начинается от 60 евро за куб, - рассказал продавец. - Полтора месяца назад - около 45 евро за куб. Цена росла каждую неделю. Если сырье станет еще дороже, в мае цена на 50-сантиметровые бревна ольхи может составить 65 евро за куб".

По словам Сийма, у продавцов дров на продажную цену влияет цена на балансовую древесину в пунктах скупки и у производителей пеллет. Нет смысла отдавать дрова дешевле - скорее, надо продавать чуть дороже, поскольку дрова тоже надо колоть и часто организовывать доставку. "Ближайший крупный покупатель - производитель пеллет. Там уже трехметровая ольха по 50 евро за кубометр. Потом деревья надо рубить и развозить, оттуда много останется…" - пояснил продавец.