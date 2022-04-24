Пока для одних услуги такси актуальны только в ночь пятницы и субботы, чтобы добраться до дома с вечеринки, другие пользуются ими ежедневно, так как это быстрее, удобнее, и дешевле, чем перемещение личном автомобиле, а порой и на общественном транспорте. Особенно принимая во внимание тенденцию роста цен на топливо в последние недели, многим пришлось пересмотреть выгодность использования своего автомобиля. Насколько сейчас высок спрос на услуги такси, с какими проблемами сфера сталкивается сегодня и ожидается ли в будущем рост цен, в интервью порталу TVNET рассказал региональный руководитель платформы мобильности Bolt Раймонд Берзиньш.