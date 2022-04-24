Эстонский министр: 9 мая любую символику нужно оставить дома

- Как полиция готовится к 26 апреля и 9 мая?
- Готовится серьезно, но в то же время для полиции это не неожиданные даты. 26 апреля - это та дата, на которую полиция смотрит под другим углом с 2007 года, и 9 мая полиции всегда приходилось учитывать, что день немного другой. В этом году ситуация иная, поскольку 26 апреля исполняется 15 лет апрельским беспорядкам, а 9 мая приобрело другое значение в контексте войны в Украине.
- Что можно и что нельзя 9 мая? Чего точно нельзя делать 9 мая в этом году?
- Посещение кладбища не может быть запрещено. Сходить на кладбище, чтобы возложить цветы в память о погибших на войне, - этого никто не может запретить.