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Эстонский министр: 9 мая любую символику нужно оставить дома

Кристиан Яани.

ФОТО: Mihkel Maripuu

О том, как эстонская полиция готовится к предстоящей годовщине "Бронзовой ночи" (демонтаж памятника "Бронзовый солдат" в Таллинне) 26 апреля и к 9 мая, Rus.Postimees поговорил в прямом эфире с министром внутренних дел Кристианом Яаном (Центристская партия).

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- Как полиция готовится к 26 апреля и 9 мая?

- Готовится серьезно, но в то же время для полиции это не неожиданные даты. 26 апреля - это та дата, на которую полиция смотрит под другим углом с 2007 года, и 9 мая полиции всегда приходилось учитывать, что день немного другой. В этом году ситуация иная, поскольку 26 апреля исполняется 15 лет апрельским беспорядкам, а 9 мая приобрело другое значение в контексте войны в Украине.

- Что можно и что нельзя 9 мая? Чего точно нельзя делать 9 мая в этом году?

- Посещение кладбища не может быть запрещено. Сходить на кладбище, чтобы возложить цветы в память о погибших на войне, - этого никто не может запретить.