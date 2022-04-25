Продолжаем серию статей о многообразии истории Риги. Как выглядели самые значительные архитектурные объекты столицы 50, 100 и более лет назад? В этот раз рассказываем о Железнодорожном мосте через Даугаву, первая, или старая, версия которого была построена еще в 1871 году.

Первый железнодорожный мост через Даугаву в Риге построили как железнодорожную линию Рига - Болдерая, его начали строить в 1871 году, и уже в 1872 году через мост ехали локомотивы. В 1873 году было открыто сообщение из Риги в Болдераю. Мост планировался не только для железнодорожного сообщения, но и как участок для передвижения пешеходов и повозок. Уличное движение во время движения поездов закрывали.