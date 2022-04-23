В военных учениях НАТО Able Archer 83 были задействованы тысячи военнослужащих и большое количество военной техники. Их целью была имитация эскалации конфликта между странами НАТО и Советским Союзом. В конце симуляции конфликта обе стороны обмениваются ядерными ударами.

Вымышленный сценарий войны Able Archer 83 предполагал, что беспорядки на Ближнем Востоке приведут к прекращению поставок нефти в Советский Союз. Тем временем Югославия, которая во время холодной войны была нейтральной, решает присоединиться к Западу. При таком раскладе советские лидеры опасаются, что другие европейские страны также начнут смотреть в сторону Запада и вступят в НАТО, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю коммунистическую систему.