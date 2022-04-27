Прозванная "ведьмой Уолл-стрит" и "королевой Уолл-стрит" Гетти Грин (1834-1916) в свое время была богатейшей женщиной в мире. Подсчитано, что ей на момент смерти принадлежало 100 миллионов долларов, что в наши дни эквивалентно 2,5 миллиарда долларов США. Несмотря на свое богатство, Грин была настоящим воплощением жадности.

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Только после смерти мужа газеты стали называть ее "ведьмой Уолл-стрит". Частично из-за черной траурной одежды и нехватки личной гигиены. Она воняла. В теплое летнее время запах был настолько неприятным, что люди, работавшие в том же офисе банка, что и она, постоянно старались держаться от Гетти подальше.