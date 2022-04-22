​Война в Украине кардинально меняет жизнь латвийцев. На этом фоне COVIDные проблемы, которые, к слову, никуда не исчезли, кажутся совершенно безобидными. Помимо дикого роста цен и энергетического кризиса, Европе грозит масштабное нашествие голодных беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока. Как будем жить дальше? KLIK проанализировал ситуацию в отраслях и пообщался с экспертами.

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Из-за войны рухнули наработанные десятилетиями торговые связи с Россией, Беларусью и Украиной, и это очень болезненно отразилось на экономике Латвии. Россия входит в пятерку ведущих торговых партнеров нашей страны. В прошлом году Латвия экспортировала в Россию товаров на 1,2 млрд евро, а импортировала - на 1,8 млрд евро: мы из соседней страны ввозили энергоносители, металлы, удобрения, древесину, злаки, промышленную и бытовую химию.

ФОТО: Министерство экономики