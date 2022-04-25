Война нанесла удар по отраслям, которые являются краеугольным камнем экономики. Энергетика, металлообработка, строительство, деревообработка и транзит. Пока что власти, активно обсуждающие вопрос энергетической независимости, не озвучивают тарифы на газ и электричество, которые ждут нас в следующий отопительный сезон. Однако прогнозы оптимизма не внушают. Итак, что же происходит в ключевых секторах экономики?

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В Латвийской Ассоциации строителей KLIK рассказали, что цепочки поставок фактически парализованы. Ведь из России, Украины и Беларуси ввозились все основные материалы для стройки и ремонта: железо, алюминий, дерево, медь, полимеры. Кроме того, из Беларуси поставлялось стекло, керамика, мебель.

"Многие крупные стройки могут остановиться из-за нехватки материалов или стать настолько дорогими? что придется отказаться от проектов", - говорят эксперты.