"Победа у нас в крови". О врачах и донорах, которых не напугать

Лилия Владимировна Атаманенко – детский врач-анестезиолог, доктор-трансфузиолог, заведующая отделением в Центре службы крови, которая работает в "Охматдете" ("Охрана материнства и детства", самая большая детская больница на территории Украины. – Прим. ред.). Благодаря Лилии Владимировне и ее коллегам Центр службы крови ни на день не прекращал свою работу и обеспечивал кровью и ее компонентами всех нуждающихся.

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ФОТО: Из личного архива

– Лилия Владимировна, расскажите, как изменились условия сдачи крови с начала полномасштабной войны в Украине? Какие появились трудности, риски?

– Самая большая трудность – много сотрудников, особенно молодежи, не только в Центре крови, но и во всей клинике "Охматдет", просто бросили работу. Остался только костяк врачей, истинных патриотов и профессионалов своего дела.

Например, в нашем Центре крови из 35 сотрудников осталось только пять человек, которые не покинули свои рабочие места и организовали полный цикл: от вызова донора до выдачи компонентов реципиентам.