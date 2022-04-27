Деннис Родман пять раз становился чемпионом за свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), помогая Майклу Джордану пополнять свою коллекцию перстней. Но за пределами баскетбольной площадки Родман своими выходками изрядно трепал людям нервы.

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​Родман вёл образ жизни рок-звезды - он часто устраивал вечеринки, встречался со знаменитостями, при необходимости махал кулаками, красил волосы во все цвета радуги и, бывало, даже носил женскую одежду. Давайте взглянем на яркие события в славной жизни Денниса Родмана.

Вечеринка в городе грехов в разгар сезона

В середине сезона-1997/98 Деннис Родман, выступавший тогда за "Чикаго Буллз", решил, что ему необходим отдых, и отправился в Лас-Вегас.

Когда Скотти Пиппен вернулся в строй после травмы, Родман подошёл к Майклу Джордану и сказал: "Мне нужен отпуск". Рождённый в Нью-Джерси Родман решил отдохнуть в городе грехов. Джордан тогда сказал главному тренеру команды Филу Джексону: "Если вы отпустите его в отпуск в Лас-Вегас, мы его больше не увидим".