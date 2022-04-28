ИСТОРИЯ ⟩ 15 лет Бронзовой ночи: что стало с ее ключевыми фигурами?

К тому моменту, когда в ночь на 27 апреля 2007 года в 3 часа 40 минут ночи правительство республики на своем внеочередном заседании в командном центре полиции, расположенном в помещении бывшей кондитерской фабрики "Калев", единогласно принимает решение о переносе Бронзового солдата на Военном кладбище, беспорядки и погромы в Таллинне продолжаются уже целый вечер. К раннему утру монумент убирают. Волнения, которые в народе стали называть Бронзовыми ночами, были подавлены в течение последующих нескольких дней, пишет Rus.Postimees.