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ИСТОРИЯ ⟩ 15 лет Бронзовой ночи: что стало с ее ключевыми фигурами?

Рядом с Бронзовым солдатом, перенесенным на военное кладбище, построена новая стена, но сам монумент еще обмотан пленкой.

ФОТО: Raigo Pajula

К тому моменту, когда в ночь на 27 апреля 2007 года в 3 часа 40 минут ночи правительство республики на своем внеочередном заседании в командном центре полиции, расположенном в помещении бывшей кондитерской фабрики "Калев", единогласно принимает решение о переносе Бронзового солдата на Военном кладбище, беспорядки и погромы в Таллинне продолжаются уже целый вечер. К раннему утру монумент убирают. Волнения, которые в народе стали называть Бронзовыми ночами, были подавлены в течение последующих нескольких дней, пишет Rus.Postimees.

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Давайте посмотрим, что стало с теми, кто играл ключевую роль в те напряженные дни - как тревожные события повлияли на жизнь этих людей или подстегнули их карьеру.

Андрус Ансип, наблюдавший в ночь на 27 апреля за разграблением столицы, думал: "Не может быть, чтобы весь Таллинн был разбит в пыль, и единственное, что люди утром увидят целым - это Бронзовый солдат".

Члены правительства были с ним согласны. Бронзовый солдат был перенесен. Репутация Ансипа как решительного лидера и его поддержка со стороны патриотически настроенных людей укрепились.