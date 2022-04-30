Сам я всегда считал себя патриотом Латвии, но недавно мне во время дискуссии в интернете указали, что я никогда не смогу быть патриотом, так как меня не тревожит существование геев и я считаю, что и им нужны такие же права как и всем остальным. В частности - у геев не может быть детей, а вся эссенция патриотизма - только для создания новых латышей. Нет детишек - нет патриотизма.

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Таким образом, в принципе, Латвию ненавижу не только я и все геи, но и люди, у которых не может быть детей, и те, кто детей просто не хочет. И определенно в эту категорию входят и остальные такие же негодяи, как я, у которых только один ребенок, так как в конце концов в балансе таких отношений будет на одного латыша меньше, чем вначале.

Но вот да - Иесалниекс. Депутат, который, очевидно, считает себя краеугольным камнем латышскости и совести, в очередной раз сказал что-то мощное. На конкурирующем портале в дискуссионной передаче он указал: "Национальное объединение будет использовать все тактические средства, чтобы Закон о гражданском союзе не был принят, используя все возможные из упомянутых в регламенте Сейма средства".