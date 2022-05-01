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Мэр Славутича: россияне связали нам руки и отвезли в лес

Мэр Славутича Юрий Фомичев на центральной площади города, перед зданием горуправы. На этой площади жители города собрались 26 марта на митинг против оккупантов.

ФОТО: Madis Veltman

Построенный для работников Чернобыльской атомной электростанции город Славутич в северной Украине, недалеко от белорусской границы, оказался с начала войны на месяц в изоляции, на протяжении которой приходилось доставлять еду и лекарства в город тайком по лесным дорогам. Мэр Славутича Юрий Фомичев рассказал в интервью Rus.Postimees о проходивших вокруг города сражениях, о своем пленении и вывозе в лес со связанными руками.

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– Какой была ситуация в Славутиче в начале войны?

– Наш город оказался в первый день атаки на Украину в изоляции. Когда российские войска 24 февраля перешли белорусскую границу, они попытались взять Чернигов. Они заняли все международные шоссе, которые связывают Белоруссию и Украину. Спустя месяц после вторжения в Украину российские войска в Славутич не вошли. Мы, уединенный город в лесу, никакого стратегического интереса для них не представляли, поскольку военных баз и ничего другого значимого у нас нет. Мы знали, что они повсюду вокруг нас, но соприкосновения не было. Это было тяжело, но не так тяжело, как попасть под власть оккупантов.

– Когда российские войска вошли в город?

23 марта россияне объявили ультиматум, требуя сложить оружие и впустить войска в город. За время тридцатидневной изоляции у армии Украины не было возможности послать к нам вспомогательные войска. Я не хочу сравнивать наш город с Мариуполем, там совершенно иная ситуация, но в территориальном смысле наша ситуация схожая. Мы могли защищаться только тем вооружением, которое имелось у нас.