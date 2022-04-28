С 1999 года президент России Владимир Путин занимает значительные руководящие должности в России. Уже исторически с опасениями оцениваются отдельные принятые им аспекты политики, однако начатая Путиным война в Украине вызывает много вопросов. Несмотря на то, что очень возможно, что противоречиво оцениваемый президент останется на этой должности до конца жизни, портал Apollo связался с доктором политических наук Мартиньшем Хиршсом и исследовал, что может произойти в случае смерти диктатора.