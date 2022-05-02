Помогает детям вернуться к нормальной жизни: беженка из Украины стала учителем в эстонской школе

То, что Анна Горло оказалась в Хальялаской школе - довольно спонтанное и удачное стечение обстоятельств. А именно Хальялаская школа искала украинского координатора и учителя, который помог бы детям беженцев лучше интегрироваться. В то же время Анна Горло, находившаяся в Янеда, искала работу, и социальный работник смог в нужное время сопоставить одно с другим.
Анна Горло - 25-летняя украинка с русскими корнями - в своем родном городе Кривом Роге работала по ИТ-специальности в сфере э-торговли и репетитором. Помимо украинского и русского, она неплохо владеет английским языком. В Хальялаской школе ее работа заключается в том, чтобы общаться с детьми, переводить и координировать их учебные программы.