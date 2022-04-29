​Война и массовая эмиграция интеллигенции из России поставили перед русской культурой ряд трудных, почти неразрешимых вопросов. Можно ли было предотвратить катастрофу? Эмиграция — это навсегда или временно? Как писать стихи после Бучи и Харькова? Наладятся ли когда-нибудь отношения с украинцами? Кто поддерживает войну и как они до этого докатились? Мы задали эти и другие вопросы писателю Дмитрию Быкову, который считает, что потеряно многое, но далеко не все.

Для абонентов

— Писатели и в целом деятели культуры, которые поддерживают войну и вообще все, что делает Путин — кто они, какие у них мотивы?

— Большинство пришли к этому в результате комплекса неполноценности – вот почему в рядах Z-идеологов так много фантастов. Им всегда было обидно, что их недооценивают, что они не мейнстрим, а ведь они так увлекательно пишут и учат добру! (При этом большинство писать вообще никогда не умели, и как бы не считали это обязательным). Юнна Мориц всегда была такая – считала, что все шестидесятники продались, она одна честная и ей недодано. (Советская власть ее в самом деле очень не любила, но зачем же всех остальных ненавидеть?).

Зависть, чувство собственной неполноценности, обиженности, обойденности – вообще страшная сила. Большинство почвенников прямо лопаются от этих чувств. Любой писатель считает себя лучшим и недооцененным, но с этим ведь надо как-то бороться, правильно? У России в целом были такие ощущения – это и сделало ее веймарской Россией, по Янову. Теперь она многое поймет и больше так не будет. Правда, Россия? Не будешь больше? Ну то-то. Успокойся, не плачь, со всеми бывает. Пойди приведи себя в порядок, попроси у ребят прощения и иди играть с ними дальше.

Я понимаю, что многим это покажется чересчур оптимистичным. Но и немцы, и японцы такое вытворяли! Прошло лет двадцать-тридцать-сорок, их простили – не забыли, не будем путать понятия, но за общий стол пускают.