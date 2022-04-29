Русские в Украине пустили в дело и примитивные флешетты. Что это такое?

Жители разрушенного российскими оккупантами украинского города Буча в морковке в огородах, в стенах жилых домов, в корпусах автомобилей и трупах мирных жителей нашли тысячи миниатюрных металлических дротиков. Дротики длиной примерно три сантиметра называют флешеттами или "мелкими дротиками", и у них особенно суровая репутация. Излишне добавлять, что в современных военных действиях они используются редко, так как нарушают права человека. Почему россияне ими не брезгуют?

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Этими мелкими металлическими дротиками обычно наполнены снаряды танков или полевых пушек. Каждый снаряд может содержать до 8000 флешетт. Когда снаряд выпущен, срабатывает детонатор, взрывающий снаряд над нужным объектом. Флешетты длиной 3-4 сантиметра выстреливаются по форме конической арки шириной около 300 метров и шириной около 100 метров. Попадая в человека, дротик может согнуться в крючок, тогда как его второй конец, с металлическими плавниками на конце, может сломаться, вызвав дополнительное ранение.