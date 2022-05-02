Говоря о российской пропаганде, правоохранительные органы, специалисты и общество в первую очередь обращают внимание на средства массовой информации. И это не удивительно, так как СМИ работают не только на большую, но и на взрослую аудиторию. В конце концов именно они идут голосовать, платят налоги и влияют на политику государства. Поэтому Кремлю важно создать лояльное гражданское общество, которое всегда поддержит режим. Пропаганда - один из важнейших инструментов в этом вопросе. Однако это задача не из легких. Взрослого сложно вынудить верить в то, что для него далеко, так как ценности и взгляды создаются в детские и подростковые годы. Конечно, правительство России эту проблему осознает, поэтому, как и в любом другом авторитарном государстве, будущих "патриотов" растят со школьной скамьи. В первой из двух статей рассмотрим, чему учат детей в России и как изменились учебные материалы с ходом лет.