Зомби. Мы знаем, как они выглядят, ведь они же так часто появляются в фильма. Рычат, лают, ломятся через заборы различного происхождения и с окровавленными руками пытаются проникнуть черед она и двери. Главным образом их интересует только то, как накормить себя человеческими мозгами.

Однако почему зомби это делают? Оказывается, всему этому есть объянение, основанное на нейронауке.



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"Походку зомби" характеризуют специфические, широкие шаги, неловкие движения, которые в "реальной жизни" можно бы было объяснить церебральным параличом - нарушением движения, возникающим в результате мозговой дисфункции, как и с речью - она в этом случае медленная, неразборчивая.

Конечно, в фильмах зомби могут быть и молниеносно быстрыми - как, например, в "28 дней спустя" или "Войне миров Z".

Однако научное объяснение таково, что у этих экземпляров мозги повреждены относительно мало, как и в случае гипоксии, когда мозг не получает достаточно много кислорода.

Чем дольше это происходит, тем выше риск получить повреждение мозга.