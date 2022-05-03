Венгрию принято считать самой пророссийской страной в Европейском союзе (ЕС). Ее правительство выступает против эмбарго на поставки энергоносителей из РФ, не стремится снизить зависимость от "Газпрома". Львиная доля венгров, если верить опросам, считает Россию более близким союзником, чем США, и эти тенденции прочно закрепились в умах многих венгров. Журналист Денис Кишиневский побывал в Будапеште, пообщался с венграми, украинскими беженцами, выходцами из России, которых здесь с каждым днем становится все больше, и попытался понять, почему Венгрия так выбивается из общей повестки.

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От Будапешта до приграничного украинского городка Соломоново три часа езды. Ежедневно в страну прибывают тысячи военных беженцев, однако о войне в Украине в венгерской столице почти ничего не напоминает. Внешне – все спокойно. Цветущие каштаны, белые акации, переполненные кафе и рестораны, многочисленные туристы с самых разных концов света… Местных куда больше волновали выборы и их итоги. О боевых действиях в соседнем государстве венгры говорят неохотно, и, может сложиться впечатление, хотят максимально дистанцироваться от этого кейса. Результаты всенародного голосования отчасти это подтверждают.

Слава Украине?

Будапешт – город с населением под 2 млн человек. Несмотря на то, что венгры составляют свыше 90% всего населения, на проспектах и бульварах весенней столицы – абсолютное многоголосье. Среди многочисленных туристов немало русскоязычных. Во многих ресторанах есть меню на русском. Немало венгров – представители старшего поколения – также владеют русским языком.

Что касается украинцев, их много. Правда, непонятно, кого в городе больше – беженцев или туристов. Тем не менее об Украине и войне в столице почти ничего не напоминает. По крайней мере на уровне символики.