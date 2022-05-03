Тайсон Фьюри не только заядлый и азартный шоумен, но и отличный боксёр, который внешне совсем не похож на боксёра. Тем не менее он остался непобеждённым на самом высоком уровне. Фьюри поклялся жене больше не выходить в ринг...

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Фьюри решил завершить карьеру в возрасте 33 лет, потому что он всем и всё уже доказал в ринге и больше никому и ничего не должен.

24 апреля он ещё раз это подтвердил, защитив титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. В шестом раунде в присутствии 94 тысяч зрителей на стадионе Уэмбли в Лондоне он нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта.